Přívětivá mluvčí a zcela ženský tým. Trumpův Twitter střídá v Bílém domě tradiční tiskové oddělení

Čtyři lidé se v uplynulém volebním období v Bílém domě vystřídali na postu tiskového mluvčího prezidenta. Jedna z nich, Stephanie Grishamová, dokonce za devět měsíců ve funkci neuspořádala žádnou oficiální tiskovou konferenci. Ostatní sice ano, odpovědí se novináři na své dotazy ale často stejně nedočkali.

To se teď má změnit. Joe Biden má totiž naprosto odlišný názor na média než jeho předchůdce. A změnu v přístupu už avizovala i jeho nová mluvčí Jen Psakiová. „Je jasné, že se někdy neshodneme a budou dny, kdy se neshodneme po většinu této konference. Ale věřím, že máme společný cíl – poskytovat přesné informace,“ řekla novinářům na své první tiskové konferenci.

Klvaňa: Propagandisty vystřídali profesionálové

Podle bývalého mluvčího prezidenta Václava Klause Tomáše Klvani bude Bílý dům za Joea Bidena transparentní a novinářům se bude snažit vyjít vstříc. „Snaha Jen Psakiové je odlišit se stylisticky, aby bylo zcela jasné, že dochází k ostrému řezu. Ve Washingtonu jsou u vesla profesionálové, kteří chtějí dělat politiku profesionálně, ne jacísi propagandisté,“ hodnotí změnu Tomáš Klvaňa.

„Určitě bude otevřenější médiím. V tomto ohledu nová mluvčí Jen Psakiová vstupuje do otevřených dveří,“ doplňuje Michael Žantovský, který za prezidenta Václava Havla tiskové oddělení na Pražském hradě zakládal.

Oba ale jedním dechem dodávají, že žádná ze stran si svou práci v následujících letech nesmí idealizovat. Klvaňa například upozorňuje na to, že ani Biden se během kampaně nechoval k novinářům vždycky fér. „Několikrát měl takové velmi podivné momenty, kdy kritizoval novináře, vyjel na ně za ostřejší otázku. To se nedělá, politik by se měl ovládnout. Ale v porovnání s Trumpem to zase bylo, jak říkáme my v Česku, nebe a dudy,“ vysvětluje.