Trump podepsal pomoc ekonomice, většina Američanů dostane šest set dolarů

Prezident poukazoval na to, že krizový balík přihrává příliš mnoho peněz cizím zemím a opomíjí přitom americké občany. Soubor zákonů zahrnuje mimo jiné přímý jednorázový příspěvek 600 dolarů pro většinu Američanů, současný prezident však takovou částku označil za „směšně nízkou“ a požadoval ji zvýšit na dva tisíce dolarů.

Podle agentury Reuters zatím není jasné, proč Trump změnil názor a svůj podpis pod balíček, o jehož podobě se republikáni a demokraté přeli několik měsíců, nakonec připojil.

Soubor podpůrných opatření je spojený s federálním rozpočtem v hodnotě 1,4 bilionu dolarů, který má zajistit provoz federálních úřadů do konce září příštího roku. Kdyby nebyl rozpočet schválen do pondělní půlnoci, začaly by federální úřady fungovat v omezeném rozpočtovém režimu.