Nezaměstnaní Američané přichází o podporu. Trump odmítl podepsat krizový balíček

Málo

Prezident ho však nepodepsal s tím, že částku považuje za „směšně nízkou“ a požaduje ji zvýšit na 2000 dolarů. Bílý dům přitom do té doby nedával najevo žádné výhrady a signalizoval, že Trump zákony po jejich schválení v Kongresu podepíše.

Demokraté během mimořádné schůze na Štědrý den ve Sněmovně reprezentantů hlasovali pro Trumpův návrh na zvýšení, republikáni jej však odmítli.

Podle agentury AP je možné, že je Trumpův postup snahou pomstít se republikánům, kteří jej podle jeho názoru nedostatečně podporují ve snaze zvrátit výsledek listopadových prezidentských voleb. Hlasování vyhrál kandidát Demokratické strany Joe Biden, který v Bílém domě Trumpa vystřídá v lednu.

Hrozba pro rozpočet

Balík stimulačních opatření je spojen s federálním rozpočtem v objemu 1,4 bilionu dolarů, který zajistí provoz federálních úřadů až do konce září příštího roku. Pokud Trump dohodu republikánů a demokratů odmítne podepsat, musely by se podle agentury Reuters v úterý uzavřít federální úřady a pomoc Američanům zasaženým koronavirovou krizí by se přinejmenším opozdila.

Například moratorium na soudní vystěhování lidí, kteří neplatí nájem, by přestalo platit 31. prosince. Zákonodárci jej přitom chtějí ještě o měsíc prodloužit.

„Jak ironické by bylo, kdyby federální vláda přestala fungovat v době pandemické krize, kdy jsou vládní služby potřeba nejvíc,“ řekl ve čtvrtek vůdce demokratické většiny v dolní komoře Steny Hoyer.