Sarkozy před soudem opět odmítl obžalobu z korupce. Tvrdí, že je obětí lží

Nyní 65letý Sarkozy čelí obžalobě, že v roce 2014 pověřil svého právníka a přítele Thierryho Herzoga, aby získal tajné informace od soudce kasačního soudu Gilberta Aziberta. Ten se zabýval kauzou financování Sarkozyho prezidentské kampaně z roku 2007. Azibertovi prezident údajně výměnou za informace nabídl lukrativní post v Monaku. Na věc se přišlo díky odposlechům telefonních hovorů.

„Dovolte mi, abych slavnostně přísahal … že jsem se nikdy ani zdaleka nedopustil korupce. Nikdy. Nikdy jsem nezneužil svého vlivu, údajného, nebo opravdového,“ uvedl exprezident, který před soudem poprvé stanul v pozici svědka.

Sarkozy soudu sdělil, že ho Herzog vskutku požádal, aby Azibertovi „vypomohl“. Pokud by tak učinil, bylo by to čistě jako laskavost blízkému příteli, nikoliv za poskytnutí informace. „Ve svém životě pomáhám lidem, protože jsem strávil 40 let v politice,“ uvedl Sarkozy.

„Nikdy jsem nelhal. Ale (ostatní) v rámci téhle aféry lhali. Jaké mají právo mě takto po šest let očerňovat. Copak tu není vláda práva?“ uzavřel Sarkozy, který stál v čele Francie v letech 2007 až 2012.