Ve Francii začíná soud se Sarkozym, obžalovaným v korupční kauze

Před pařížským soudem by v pondělí měl stanout bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy, který čelí obvinění z korupce. Hrozí mu trest až deseti let odnětí svobody a pokuta jeden milion eur (26,3 milionu Kč). Hlava státu z let 2007 až 2012 vinu dlouhodobě odmítá a proces označila za zpolitizovaný.