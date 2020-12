Spojené státy ruší část výměnných programů s Čínou. Jsou to nástroje propagandy, řekl Pompeo

Spojené státy ruší pět výměnných programů s Čínou včetně programu vzdělávacích a kulturních výměn s Hong Kongem.

„Zatímco ostatní programy financované pod záštitou zákona o vzájemném vzdělávání a kulturní výměně jsou vzájemně prospěšné, těchto pět programů je plně financováno a provozováno (čínskou) vládou jako nástroje propagandy,“ uvedl americký ministr zahraničí Mike Pompeo.

Mluvčí čínské diplomacie Chua Čchun-jing naopak vyzvala USA, aby přestaly zneužívat koncept národní bezpečnosti pro obhajování nepřátelského postoje vůči čínským podnikům. Čínský vládní list The China Daily varoval, že se vztahy obou velmocí dostávají na „nebezpečnou dráhu“. „I kdyby nastupující administrativa měla v úmyslu uvolnit napětí (…), některé škody jednoduše nelze napravit, což je to, co má současný prezident USA v úmyslu,“ napsal list.