Step na jihu Ruska se mění v poušť. Místní Nogajové mají problémy s pastvou

Náčelník místní rady Ruslan Nasyrov dodává: „Každý rok je písku víc, zabírá nové území. Tato půda by se měla zachránit, ale musíme to řešit jako akutní krizi.“ Úřady farmáře vyzývají, aby na léto hnali svá zvířata do hor. Určují místa, kde se nechá půda od pastvy odpočinout. Na nich se tráva vzpamatuje.

Ovce se přesto pasou celoročně. Nogajci se shodují, že postup pouště zrychlil v polovině 90. let, poté co byla třetina jejich půdy zestátněna a pak převedena na soukromé vlastníky. „Některým lidem nahoře je jedno, co se s tou půdou děje, co s ní bude za dvacet, deset, pět let. Myslí jen na zisky,“ spekuluje obyvatel Terbli-Mektebu Romanov.