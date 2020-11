Videohry mohou být během pandemie nápomocné, myslí si vědci z Oxfordu

Rychlá akce, tvrdá hudba, hektolitry krve a násilí bez hranic – i takový je svět počítačových her. Podle kritiků podněcují agresivitu. Odborníci to ale nevidí tak černobíle. Samozřejmě záleží i na výběru her.

Například Catherine Tangová nemůže kvůli epidemii do práce. Cestu z nucené izolace našla na fiktivním ostrově – ve videohře. „Je to pro mě jako terapie v tom smyslu, že hudba je uklidňující, postavy ve hře jsou hodně přátelské. Je to velmi uklidňující,“ pochvaluje si.

Podobně jako Catherine tráví čas hraním čím dál více lidí. Podle vědců z univerzity v Oxfordu to nemusí být nutně na škodu. Více než tři tisícovky hráčů, které dlouhodobě testovali, vykazovaly vyšší míru duševní pohody.