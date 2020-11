Přístup Česka k migrační krizi je nefér, říká spoluzakladatel neziskovky, která pomáhá uprchlíkům podnikat

Já sám jsem přistěhovalec a poslední čtyři generace mé rodiny se pohybovaly po světě jako podnikatelé a v mnoha ohledech měli podobné zkušenosti s migrací jako ti lidé, se kterými teď pracuji.

Můj praděda působil na začátku 20. století jako obchodník v Indonésii. Rodina mé matky je ze Sindhu (nyní součást Pákistánu). Kolem roku 1945 museli opustit Karáčí a přestěhovat se do Mumbaje, později do Londýna, Hongkongu a Akry. Z migrantů se stali úspěšnými podnikateli. Dnes se rodina rozrostla ještě dál, do USA, Španělska, a dokonce do Jižní Ameriky a Austrálie.

Bylo pro mě moc důležité tohle udělat. Lidé, kteří emigrovali a zabydleli se v Evropě, mají tendenci lehce zapomenout, jak těžký je migrace proces. Chtěl jsem udělat vše, co bylo v mých silách, abych se odvděčil společnosti. Podpořit skupinu, se kterou jsem se identifikoval nejvíc – s migranty.

Ty sám jsi migroval právě do České republiky, kde jsi po deseti letech získal i občanství. Jak tě naše země přivítala a chovala se k tobě?

Obecně jsem se měl v Česku dobře. Praha mi poskytla skvělou kvalitu života, kterou jsem si užíval. Na rozdíl od ostatních cizinců jsem se naučil jazyk a integroval se. Češi byli povětšinou přívětiví (jejich vlastním způsobem).

Každopádně se nyní (tři roky po opuštění Česka) cítím dost jinak, než když jsem tam žil.

Do Prahy jsem přišel v roce 2005 studovat. Tehdy to bylo jiné. Bylo tam málo lidí s odlišnou barvou pleti a univerzity nebyly zvyklé na cizince. Setkal jsem se s přibližně stejnou mírou lhostejnosti jako s podporou. Nemluvil jsem daným jazykem a měl jsem potíže s pražským pasivně agresivním stylem komunikace.

Během těch dvanácti let se Praha změnila, stala se více liberální a globální. Já se naučil jazyk, začal pracovat a podnikat. Přestože jsem se občas setkal s rasismem, tak jsem to neřešil a přikládal jsem to nedostatku kulturního povědomí. Neuvědomoval jsem si žádné hrozby ani přímou agresi. Při zpětném pohledu jsem si možná měl být víc vědom toho občasného rasismu a postavit se mu.

Myslím, že k citelnému posunu došlo po roce 2015. Po vzestupu politiků jako je Tomio Okamura, kdy začalo být v pořádku mluvit veřejně a hlasitě o lidech, kteří vypadali jinak. Nemohu říci, že je to dobrá věc. Do té doby jsem vždy viděl Čechy jako přiměřeně tolerantní.

Na Kypr ses přestěhoval už s českým pasem. Jaké to je být Indo-Čechem v zahraničí?

Být evropským občanem a dělat svoji práci je rozhodně privilegium. A je mi to připomínáno každý den vzhledem k tomu, že pracuji s migranty, jejichž největším životním cílem je dostat ty správné doklady. České republice jsem vděčný za to, že se mohu v rámci EU volně pohybovat.

Lidé jsou většinou zmatení, když jim řeknu, že jsem Indo-Čech (pokud si tak vůbec mohu říkat). Jejich reakce jsou většinou humorné a vedou k mnoha konverzacím o tom, jak se mi to vlastně přihodilo.