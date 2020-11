Ztichlá Paříž si připomíná oběti teroristického útoku z roku 2015

„Bylo tam obrovské napětí, nebylo jasné, jestli někteří teroristé nejsou ještě někde venku,“ vzpomíná na pět let staré dění u Bataclanu zpravodaj ČT ve Francii Jan Šmíd, který v době útoku pracoval pro Český rozhlas. „Když jsem se dostal blíž, policisté, kteří tam hlídkovali, se k nám v našem zájmu chovali poměrně nevybíravě. Přímo k Bataclanu se dojít nedalo, zamířil jsem proto do postranní ulice, kde nakládali ty, kteří přišli o život. To mi vyrazilo dech, bylo to hrozné.“

„Druhý den jsem chodil po místech, kde došlo k útokům. V oknech restaurací byly ještě kulky, lidé pokládali květiny. Co bylo unikátní, bylo to neuvěřitelné ticho,“ dodává Šmíd.