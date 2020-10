Eutanazii ano, rekreační marihuanu ne, rozhodli Novozélanďané v referendu

Eutanazie je ve většině zemí světa nelegální, v nějaké formě ji umožňuje například Švýcarsko, Belgie, Lucembursko, Nizozemsko, Kanada či Kolumbie. Nový Zéland se zařadí k nim. Podle předběžných výsledků se pro uzákonění tohoto aktu vyslovilo 65,2 procenta voličů.

Podle The New Zealand Herald by první pacienti mohli využít eutanazie zhruba za rok. Nárok na ni mají mít podle plánu pouze lidé, kteří trpí nevyléčitelnou nemocí a pravděpodobně jim nezbývá více než šest měsíců života.

Mělo by se jednat o pacienty, kteří prožívají „nesnesitelné utrpení“, jemuž nelze žádnými prostředky ulevit. Nevyléčitelně nemocní by si smrtící látku mohli aplikovat sami, nebo by jim ji mohl podat lékař či zdravotní sestra.