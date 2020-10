V USA stanula před soudem dvojice islamistických teroristů. Patřili do skupiny s „džihádistou Johnem“

Do Spojených států byli ve středu přepraveni dva bývalí britští občané, kteří čelí obvinění, že se jako členové teroristické organizace Islámský stát (IS) podíleli na vraždách amerických zajatců v Sýrii. Dvojice se později prostřednictvím video spojení zúčastnila slyšení u federálního soudu. Teroristé patřili do skupiny radikálů, kterým se kvůli britskému přizvuku přeždívalo Beatles. Nejznámější z gangu byl Mohammed Emwazi, takzvaný „džihádista John“, který je už několik let po smrti.