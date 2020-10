Skvělý a odvážný kluk, vzpomínají na zavražděného novináře spoluvězni

Barack Obama:

„Foleyho život je v přímém kontrastu s jeho vrahy. Tím mám na mysli IS. Drancují města a vesnice a zbaběle zabíjejí nevinné a neozbrojené civilisty. Unášejí ženy a děti, vystavují je násilí, znásilňování i otroctví. Zabíjejí muslimy, sunnity i šiíty, po tisících. Útočí na křesťany a náboženské menšiny. Vyhánějí je z domovů, zabíjejí - pokaždé, když můžou. A to jen proto, že praktikují odlišné náboženství. Prohlašují, že chtějí spáchat genocidu proti původním národům. IS nemluví za žádné náboženství, jeho oběťmi jsou ve většině případů muslimové. Žádná víra neříká lidem, aby zabíjeli nevinné. Žádný bůh by nedovolil to, co udělali včera a co dělají každý den. IS nemá žádnou ideologii, která by lidstvu přinášela nějaké hodnoty. Jejich ideologie zkrachovala. Mohou sobecky tvrdit, že vedou válku se Spojenými státy a Západem. Faktem ale je, že terorizují svoje sousedy a nenabízejí jim nic víc než nekončící otroctví a prázdné ideje.“