Cichanouská čeká od EU solidaritu a jednotu v postoji k Bělorusku

„Rozhodnutí o tom, kdo bude vládnout v Bělorusku, je pouze v rukou běloruských občanů. Chápeme, co znamená jejich touha být svobodnými občany,“ dodal Korčok.

„Solidarita je nyní nejdůležitější otázkou. Buďte jednotní ve svých rozhodnutích,“ řekla Cichanouská. „Naši lidé bojují za svobodu. Každý obyvatel Běloruska je hrdinou, každý den chodí do ulic demonstrovat proti režimu, proti diktátorovi,“ dodala. Vyjádřila přesvědčení o úspěchu běloruského národa v jeho snaze o nastolení svobody.

Cichanouskou dopoledne přijal také předseda slovenské vlády Matovič. „Slovensko je i do budoucna připraveno stát při běloruském lidu v boji za svobodu a demokracii. Věřím, že stejně, jak se to svého času podařilo nám na Slovensku nebo v Československu, se to nakonec podaří i vám,“ řekl na tiskové konferenci.

Dodal, že cílem Slovenska není, aby se Bělorusko rozhodlo pro orientaci na Západ nebo na Rusko, ale aby obyvatelům Běloruska bylo umožněno žít ve svobodné zemi.