Bílý dům ohniskem koronaviru? Trumpův tým podle médií situaci podcenil

Zdravotníci v Bílém domě používají rychlotesty. Kontrolovat by měli dopředu každého, kdo se dostane do kontaktu s prezidentem. Stále nezodpovězenou otázkou zůstává jejich chybovost. Nejasné také je, jak často je podstupují nejbližší spolupracovníci prezidenta.

„Každý další den se objeví noví nakažení lidé. To není falešná zpráva. Je to nešťastná situace, které se dalo zabránit,“ vyjádřil se k vývoji ředitel amerického Národního ústavu pro alergie a infekční nemoci Anthony Fauci.

Prezident se opět zapojil do kampaně

Donald Trump se po návratu vrtulníkem do Bílého domu zapojil do kampaně. Za poslední den na Twitteru zveřejnil na šest desítek zpráv. Potvrdil také, že se chce zúčastnit druhé debaty s Joem Bidenem. Ten souhlasí pod podmínkou, že prezident bude zdráv. „Mám za to, že pokud má stále covid, debata by se neměla konat,“ uvedl kandidát demokratů.

Personální šéf Bílého domu Mark Meadows ve středu sdělil, že se prezidentovi po návratu z nemocnice daří velmi dobře a jeho zdravotní stav mu umožňuje věnovat se práci. Prezidentův lékař Sean Conley následně oznámil, že hlava státu je přes 24 hodin bez příznaků covidu-19 a že sledované ukazatele jsou v normě.

Někteří odborníci se nicméně podle deníku The New York Times (NYT) domnívají, že prezident by ještě mohl mít před sebou ošemetnou fázi rekonvalescence.

Tým hlavy státu podle amerických médií navíc situaci podcenil a osoby, které byly vystaveny nakaženým, včas nevaroval. Novináři napočítali už 36 případů nákazy, které mohou mít původ v nejbližším okolí prezidenta.