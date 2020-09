Vystrčil pozval šéfa tchajwanského parlamentu na pracovní návštěvu Česka

Vystrčil se s předsedou Legislativního dvora, tedy místního parlamentu, Jou Si-kchunem setkal už v úterý a také tam podle tiskové mluvčí Senátu Sue Nguyenové zaznělo pozvání do Česka.

Veřejně ho ale Vystrčil oznámil až nyní, po setkání s tchajwanským ministrem zahraničí Josephem Wuem. Jou pozvání potvrdil a řekl, že se do Prahy těší. Vystrčil zdůraznil, že půjde o pracovní cestu, protože na pozvání na oficiální cestu nemá oprávnění. Česká republika Tchaj-wan jako samostatný stát neuznává.

Vystrčil také zmínil, že se jedná o vstupu jedné silné tchajwanské banky na český trh. Neformálně to podle něj potvrdila prezidentka Cchaj. Pokud by se tak stalo, významně by to usnadnilo tchajwanské investice v Česku. Jméno banky nezmínil. V pátek by ale měl navštívit Taiwan Cooperative Bank, která podle neoficiálních informací zvažuje otevření pobočky v tuzemsku.

Kubera obdržel in memoriam vysoké tchajwanské státní vyznamenání

Právě s prezidentkou Cchaj se kromě ministra zahraničí Vystrčil ve čtvrtek také setkal. Cchaj udělila in memoriam bývalému předsedovi Senátu Jaroslavu Kuberovi vysoké státní vyznamenání Řád příznivých oblaků (The Order of Propitious Clouds), který je udělován od roku 1941 osobnostem z civilního života. Z rukou prezidentky jej za Kuberu převzal Vystrčil, který stejně jako Cchaj vystoupil s projevem.

Původně jej měla za svého manžela převzít Věra Kuberová, lékař jí ale cestu ze zdravotních důvodů nedoporučil. Na Tchaj-wan místo sebe poslala předtočenou zdravici. Uvedla, že si ocenění manžela váží a že se na návštěvu Tchaj-wanu velmi těšila. „Bohužel se jí nemůžu zúčastnit. Chtěla bych dotáhnout myšlenku manžela do konce, ale osud tomu chtěl jinak,“ poznamenala. Dodala, že chtěla Tchaj-wan podpořit na cestě za nezávislostí, demokracií a svobodou.

Kubera plánoval návštěvu Tchaj-wanu, v lednu ale nečekaně zemřel. Vystrčil se poté rozhodl cestu na Tchaj-wan uskutečnit. Čelí proto zlobě Číny, která ostrovní stát považuje za své území.