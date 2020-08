Republikáni na sjezdu varovali před nebezpečným socialismem a přijali „program Trump"

Manželé varovali před demokraty a prohlásili, že pod jejich vedením by se ze Spojených států stala méně bezpečná země. „Ať už žijete kdekoli, vaše rodina nebude v bezpečí v Americe radikální levice,“ nechali se slyšet McCloskeyovi. V případě Bidenova vítězství podle nich americká předměstí zaplaví kriminalita. „Prezident Trump ochrání právo bránit svůj domov a rodinu, které dal Bůh každému Američanovi,“ dodal Mark McCloskey.

„Trump znamená zákon a pořádek“

Bývalý hráč amerického fotbalu Herschel Walker se zase ohradil proti tomu, aby Trumpa někdo označoval za rasistu. „Beru to jako osobní urážku, pokud si lidé myslí, že bych se 37 let přátelil s rasistou. Lidé, kteří si to myslí, neví, o čem mluví,“ prohlásil černošský sportovec.

Plamennou řeč pronesla partnerka Trumpa mladšího Kimberly Guilfoyleová, někdejší moderátorka prezidentovy oblíbené stanice Fox News. „Trump je prezidentem práva a pořádku. Biden, Harrisová a zbytek socialistů změní tento národ od základu,“ varovala s tím, že demokraté zlikvidují pracovní místa a zaškrtí rozpočty pořádkových sil. „Nesmíme připustit, aby výtržníci ničili naše města,“ dodala.

Svůj projev zakončila provoláním: „Bojovníci za svobodu a americký sen, to nejlepší nás teprve čeká!“