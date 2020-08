Místo skutečných býků a lidí jen obrázky. Fotograf vrátil symbolicky život do města zasaženého koronavirem

Světoznámého běhu býků se letos obyvatelé španělského města Pamplona nedočkají. Za zrušením tradiční akce stojí obavy ze šíření covidu-19 a také nařízení vlády zakazující společenské akce většího rozsahu. Španělský fotograf agentury Reuters Jon Nazca se s tím ale odmítl smířit. Své vlastní fotografie z minulých let zasadil do současných míst v Pamploně a vytvořil tak srovnání, jak běh vypadal v minulosti a jak by mohl vypadat letos nebýt jeho zrušení.