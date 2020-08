V Janově otevřeli most. Nahradí ten, který se před dvěma lety zřítil

Nový most je pojmenovaný po patronu města svatém Jiřím. Stavební práce pokračovaly i během nejhorší fáze koronavirové epidemie. Nyní už má most za sebou i zátěžové zkoušky, při nichž na něj vjelo šestapadesát nákladních aut o celkové hmotnosti dva a půl tisíce tun. Stavbu navrhl tamní rodák Renzo Piano.

„Most spojuje dvě údolí, dva kopce. To je to, co most dělá. Tenhle je tak trochu janovský. Prochází údolím, ale tiše žádá o svolení. Dělá svou práci tak, jak má. Tento most pramení z tragédie, nezapomenutelné tragédie,“ uvedl architekt Renzo Piano.

„Bez ohledu na covid-19, bez ohledu na všechno to ukazuje, že Italové, když chtějí, tak jsou schopní dělat mimořádné věci,“ řekl Pietro Salini, výkonný ředitel společnosti Webuild, která most stavěla.

Skoro kilometr dlouhá konstrukce překlenuje údolí řeky Polcevery ve výšce pětačtyřiceti metrů. Stavba v přepočtu vyšla na téměř pět a čtvrt miliardy korun.