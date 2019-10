Podoba lodi a lampy symbolizující oběti. V Janově položili rok po tragédii základy nového mostu

Příprava stavby nového přemostění začala už před několika měsíci. „Od června už se například intenzivně pracuje na stavbě betonových pilířů, na které bylo dnes zvednuto první základní ocelové lešení a symbolický základní kámen,“ uvedla spolupracovnice České televize Nicole Ludwig.

Slavnostního ceremoniálu se v úterý ráno zúčastnil i italský předseda vlády Giuseppe Conte. Přítomný byl také starosta Janova Marco Bucci nebo ministryně dopravy Paola De Micheli.

„Spolu s městem Janov jsme se zavázali, že nový most postavíme co nejrychleji to půjde… Znovuzrození Janova nyní nabývá konkrétních obrysů,“ řekl Conte. „Most postavíme za maximálně sedm měsíců, to je světový rekord,“ slíbil poté Giuseppe Bono, šéf koncernu Fincantieri, který stavbu provádí.

Nová silniční stavba nahradí Morandiho most, který stál na frekventované dálniční trase a spojoval italské vnitrozemí s italskou i francouzskou Riviérou. Původní stavba vznikla v polovině šedesátých let minulého století. Jméno získal po svém autorovi Riccardu Morandim, jehož zavěšené mosty jsou charakteristické velmi malým počtem podpěr, které jsou často vyrobeny z předpjatého betonu.

Část Morandiho mostu se zřítila loni 14. srpna a z výšky spadly tři desítky aut včetně českého kamionu, jehož řidič nehodu přežil, 43 dalších lidí zemřelo. Po neštěstí se postupně začalo s demolicí zbytků přemostění. Vyvrcholením se stalo 28. června letošního roku odstřelení dvou zbývajících pilířů.