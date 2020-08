Vedra mění podobu evropských měst. Dlažbu v Eindhovenu vystřídala zeleň

Pro Nizozemsko je typický ostrý vítr a častý déšť, přesto mohou například v Eindhovenu na jihu země teploty dosahovat tropických hodnot. Rekord padl v Eindhovenu loni v létě, kdy zde meteorologové naměřili 40,5 stupně Celsia.

Místní se proto rozhodli, že se na podobě města musí něco změnit. „Obyčejně bývá město dlážděný prostor. Pokud ale použijete přírodní řešení, bude zelenější. A my jsme navíc zjistili, že je i levnější na údržbu než původní vydlážděné ulice,“ říká koordinátor projektu Smart Cities Delia Mitcan.

Z jednoho eindhovenského náměstí už zmizely dlažební kostky a betonové lavičky, které v létě přijímaly a odrážely teplo do okolí a okolních domů.

„Stres z vedra byl v létě prostě příliš velký. My tady v Nizozemsku nejsme na takové horko zvyklí, prostředí na to není přizpůsobené. A pokud to můžete změnit, třeba květinami a stromy, pomůže to veřejný prostor ochladit,“ míní obyvatel Eindhovenu Theo Hoppenbrouwers.

Novou vegetaci na náměstí zavlažuje dešťová voda, která je sváděna z okolních střech do kolektorů v podzemí. Představuje osvěžení nejen pro rostliny, ale pro celé město.