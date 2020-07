„Odrazují od podnikání, ničí pracovní místa," myslí si američtí zákonodárci o čtyřech technologických gigantech

Zpovídal se i nejbohatší muž planety

Vůbec poprvé se před kongresmany zpovídal šéf Amazonu Jeff Bezos. Nejbohatší muž světa se pokoušel odvrátit podezření, že jeho firma zneužívá data zákazníků i dodavatelů k nepřiměřenému zvyšování cen. „Nemohu to komentovat, protože si to nepamatuji. To, co vám mohu říct, je, že jsme velmi soustředění na zákazníka,“ řekl Bezos.

Detailní zpráva ohledně obvinění vznesených antimonopolním podvýborem proti čtveřici platforem a doporučení, která se budou týkat omezení jejich moci na trhu, by mohla být zveřejněna koncem léta nebo na podzim, uvedla už dříve agentura Reuters s odkazem na obeznámené zdroje.