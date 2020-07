Do Česka přiletí americký ministr zahraničí Pompeo, píší Lidovky. Měl by s Babišem řešit síť 5G

Do Česka by měl 11. a 12. srpna přiletět americký ministr zahraničí Mike Pompeo. S odvoláním na nejmenované zdroje to uvedl server Lidovky.cz. Pompeo by se podle serveru měl sejít s českým premiérem Andrejem Babišem (ANO). Černínský palác zatím podle mluvčí žádné informace nemá.