Slovenská opozice se pokusí odvolat Matoviče, ohlásili expremiéři Pellegrini a Fico

„Celou svou politickou existenci založil na tom, že bude bojovat proti zlodějům. Na základě těchto slov vyhrál parlamentní volby a stal se předsedou vlády. Je zloděj a lhář, nemůže být předsedou vlády,“ řekl o Matovičovi jeho předchůdce v premiérské funkci a nynější místopředseda slovenské sněmovny Pellegrini, který spolu s některými kolegy v červnu opustil Smer-SD a připravuje založení vlastní strany.

„Osobně se domnívám, že to je důvod k odvolání, a to kvůli jeho charakteru. Soudím, že Matovič není duševně způsobilý,“ uvedl k Matovičově plagiátorské kauze šéf Smeru-SD Fico. Nepředpokládá ovšem, že by se k opoziční iniciativě přidali poslanci koalice, která má ve sněmovně ústavní většinu.