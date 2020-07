Počet pokusů o ilegální vstup do USA klesl. Podle lidí z pohraničí to ale není díky Trumpově zdi

Trump v první kampani prohlašoval, že stavbu zaplatí Mexiko, a kvůli těmto výrokům je v sousední zemi velmi nepopulární. Lépe volit slova by měl i podle části obyvatel americké strany hranice. „Vysílá to špatný signál našim sousedům, že se jich straníme. Přitom tady v El Pasu potřebujeme Ciudad Juarez jako součást naší ekonomiky. A navíc to vůbec neřeší důvody vzniku ilegální imigrace,“ říká Richard Pineda z Texaské univerzity v El Pasu.

Pineda je přesvědčen, že prezident mluví hlavně ke svým voličům, kteří žijí daleko od hranice. Říká jim, co chtějí slyšet, a složitou situaci ekonomických i sociálních vazeb v pohraničí přehlíží.