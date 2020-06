Nákaza jako partnerský test. V Číně stoupl počet rozvodů i svateb

Koronavirová krize byla nejen v Číně těžkou zkouškou pro rodiny i páry. Na duševní zdraví se podepsaly zákaz vycházení a karanténa. Některé čínské páry ale pandemie naopak posílila. Například ve Wu-chanu, odkud se koronavirus a s ním spojená nemoc covid-19 rozšířila do světa, stoupl počet svateb o 300 procent.

Počet rozvodů se zdvojnásobil

Ne všude ale řeší podobné příjemné novinky. Šestasedmdesát dnů v izolaci si ve Wu-chanu vybírá svoji daň i v opačném gardu; počet rozvodů zdvojnásobil.

„Kvůli epidemii jsme byli pod velkým tlakem, neustále zavření s rodinami. Taky pod finančním tlakem. Nebrali jsme plat a neměli z čeho splácet půjčky. Bylo to těžké a na konci všechno vybuchlo,“ komentuje své rozhodnutí rozvést se jedna z obyvatelek čínské metropole.

Podobné pocity prožívá mnoho lidí i v dalších čínských městech. Vlna rozvodů zasáhla celou zemi. Čas strávený v karanténě nebo naopak nedobrovolné odloučení jitří manželské problémy.

Není to přitom tak dlouho, co byly rozvody v čínské společnosti tabu. „Za poslední desetiletí se počet víc než zdvojnásobil, zejména ženy jsou méně tolerantní k nešťastnému soužití,“ říká Šámalová. Loni se rozvedly čtyři miliony manželství, letos i kvůli důvodům uvedeným výše, to bude pravděpodobně více.