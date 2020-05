Dobrá angličtina či plat nejméně 64 tisíc korun. Londýn zveřejní návrh imigračních pravidel

Kritika: Pokrytectví, urážka a v době pandemie nevhodný návrh

Opozice kvůli zákonu Patelovou kritizuje. „Prý je od ní pokrytecké, když každý čtvrtek s celým národem tleská lidem v první linii, hlavně zdravotníkům, pečovatelům a tak dále, a přitom mezi tyto lidi patří 180 tisíc unijních pracovníků v nemocnicích nebo v pečovatelských ústavech,“ vysvětluje kritiku Vostal.

List The Times podle něj zase kritizuje, že ministryně chce příští rok pro všechny zahraniční pracovníky, kteří přijdou do britského zdravotnictví, zavést přirážku za to, že budou mít k britskému zdravotnictví přístup, a to ve výši přes šest set liber na osobu.

„Podle Timesů je to něco jako urážka těchto lidí. Právě o pečovatele je přitom v Británii velká nouze, v tuto chvíli se v tomto sektoru nachází 110 tisíc volných míst,“ doplnil zpravodaj ČT.

Do ministryně Patelové se podle něj opřel i skotský ministr pro migraci Ben Macpherson, který ji v dopise napsal, že v době pandemie je takový zákon velmi špatný nápad a vyzval ji, aby zákon odložila.

Vláda: Zákon pomůže Britům získat práci

Vláda však tvrdí, že jen plní vůli lidu v referendu z roku 2016, v němž byla migrace hlavním tématem a v němž se 52 procent lidí vyslovilo pro vystoupení z Evropské unie.

„Tvrdí také, že tento zákon umožní, aby mnohem víc Britů mohlo projít vyškolením a získalo pozice, které doposud velmi snadno zaplňovali právě unijní občané,“ uzavřel Vostal.