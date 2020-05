Izraelský prezident pověřil Netanjahua sestavením nové vlády

Poslanci schválili příslušný zákon poměrem 72 ku 36 hlasům. Netanjahu se má stát podle koaliční dohody prvním premiérem a po roce a půl ho má vystřídat Gantz, který bude do té doby zastávat funkci ministra obrany.

Sestavením vlády by mohla v Izraeli skončit vleklá politická krize, která začala před rokem volbami, po nichž musely následovat dvoje další.

Netanjahuův Likud a Gantzova Modrá a bílá ve čtvrtek odpoledne oznámily, že Netanjahua jako premiéra podpořila většina 72 poslanců, přičemž jejich podpisy byly předány prezidentu Rivlinovi. Ten pak ve čtvrtek večer oficiálně pověřil Netanjahua sestavením nové vlády, na což má staronový premiér 14 dní.

Pokud tak neučiní, bude automaticky rozpuštěn parlament a musely by se konat nové volby. Podle izraelského zpravodajského webu The Times of Israel se nicméně očekává, že nová vláda složí přísahu už 13. května.

Předpokladem čtvrtečního parlamentního hlasování bylo rozhodnutí nejvyššího soudu o stížnostech, které proti sestavení takovéto koaliční vlády podalo několik izraelských organizací. Poukazovaly na to, že není správné, aby vládu vedl soudně stíhaný člověk, jako je Netanjahu.