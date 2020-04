Předsedkyně polského nejvyššího soudu končí. „Nepodařilo se mi zastavit ničení právního státu,“ říká

Brusel zpochybňuje její personální obsazení i rozsáhlé pravomoci. Nicméně zástupce disciplinární komory dal najevo, že rozhodnutí soudního dvora její práci neohrozí. Gersdorfová naopak trvala na tom, že disciplinární komora by svoji činnost měla pozastavit do doby, než soudní dvůr ve věci vydá konečný rozsudek.

Gersdorfová ustála snahy PiS poslat ji nuceně do důchodu. Předloni zůstala v práci i poté, co vláda prosadila zákon snižující věk pro odchod soudců do penze. Evropská unie Varšavě dala najevo, že toto opatření je nepřijatelné. Nyní se Gersdorfová slovně střetla s prezidentem Andrzejem Dudou ohledně výběru svého nástupce.

Evropská komise ve středu zahájila s Polskem řízení kvůli další části reformy soudnictví zavedené nynější vládou. Jde o zákon, který umožňuje trestat soudce stavějící se proti změnám v justici.