Austrálie se připravuje na další sezonu požárů. Stále přitom hledá příčiny té minulé

„První osadníci se nenaučili pálit buš sami od sebe. Naučili se to od původních obyvatel. A my jsme to v posledních sedmdesáti letech zanedbávali. Pak přišlo velké sucho a všechno shořelo,“ vysvětluje možnou příčinu mohutných požárů ministr dopravy Nového Jižního Walesu Andrew Constance.

Už teď se přitom musí Austrálie připravovat na novou sezonu požárů. Loni se ty první objevily v červenci.