Matovič uvažuje o „vypnutí" Slovenska. V zemi by panovala vojenská disciplína

Pokračovat v opatřeních možná až do příštího roku, nebo celý stát dočasně vypnout a virus tím zlikvidovat. Tyto možnosti momentálně zvažuje slovenská vláda. Po třítýdenním výpadků by se podle Matoviče mohly rozběhnout podniky i školy. Premiér mluví o „krátkém procesu jako v Číně“.

V zemi by se v případě „vypnutí“ předem zajistilo zásobení domácností. Poté by se přerušilo vše kromě kritické infrastruktury – úplně by se zavřely hranice, pravidla by se musela dodržovat s vojenskou disciplínou. Zjistit názor veřejnosti na tento extrémní scénář chce předseda slovenské vlády průzkumem. Menší koaliční partneři jsou ale proti.

Výtky zní z koalice i opozice

„Pokud se nestane nic mimořádného typu tisíce mrtvých denně jako v Itálii, jsem zásadně proti takovým experimentům, jak zlikvidovat ekonomiku,“ nechal se pro Denník N slyšet předseda koaliční Slobody a solidarity Richard Sulík.

A myšlenku kritizuje i opozice – podle bývalého premiéra Petera Pellegriniho se Matovičův kabinet pokouší o sociální inženýrství. „Celý nápad se mi zdá být sociálním experimentem, který by mohl přinést nepředvídatelné důsledky v podobě paniky mezi lidmi a úplné ztrátě důvěry ve stát,“ míní politik Smeru.