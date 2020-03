Polovina Rusů chce, aby Putin vládl až do roku 2036. Zbytek změny v ústavě odmítá

Návrh na změnu ústavy, který by umožnil šéfovi Kremlu Vladimiru Putinovi setrvat v čele státu až do roku 2036, rozpoltil ruskou společnost. Schvalující a odmítavé názory jsou rozděleny skoro půl na půl, upozornil list Vedomosti s odvoláním na průzkum nezávislého střediska Levada. K novele ústavy se měli Rusové vyjádřit příští měsíc v takzvaném referendu, to se však kvůli koronaviru odkládá.