Maďarské strany poprvé nebudou ve slovenském parlamentu. Je za tím rozhádanost i nezájem voličů

Snad nikde jinde nejsou vazby Slováků a Maďarů tak těsné jako v Komárně, městě rozděleném mezi dva státy. Symbolicky by to měl zdůraznit i nový silniční most, který má slovenské Komárno a maďarské Komárom propojit od léta a který má být nejvyšší na Dunaji.

Symbolický most v soužití obou národů se ale po posledních volbách nejspíš zásadně změní, protože poprvé od roku 1990 nebudou mít maďarské strany zastoupení v parlamentu.

Péter Urbán, který vede v Komárně neziskovou organizaci nabízející kurzy osobního rozvoje, míní, že maďarské strany doplatily na to, že se nedokázaly sjednotit. „Bude to ještě delší proces, dokud se nevymění ti staří politici, kteří se rozhádali,“ dodává ředitel organizace Tandem.

Příčin je ale víc. Ubývá například lidí, kteří se hlásí k maďarské národnosti, a Maďaři také mají menší zájem o volby než většinová populace. Stále častěji si navíc vybírají slovenské strany, které jim jdou naproti třeba volebními reklamami v maďarštině. „Určitě už nestačí říct – my jsme Maďaři, pojďte nás volit. Toto už nezabírá, hlavně na mladé lidi,“ dodává Urbán.