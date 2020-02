Mocnosti ovládá nacionalismus a ve světě roste destruktivita, varuje německý prezident Steinmeier

Také Čína podle něj mezinárodní právo akceptuje selektivně, když nejde proti jejím zájmům. „Její počínání v Jihočínském moři znepokojuje sousedy v regionu. Její postup vůči menšinám ve vlastní zemi znepokojuje nás všechny,“ prohlásil Steinmeier. Tentokrát narážel na tíživou situaci muslimských Ujgurů, které komunistický režim mimo jiné ve velkém zavírá do takzvaných převýchovných táborů.

Právo silnějšího

Odklon od mezinárodního práva k právu silnějšího podle Steinmeiera škodí všem. Jednak nás vrací do doby, kdy každý hledal svou bezpečnost na úkor druhých, což vede k nedůvěře, většímu zbrojení a v důsledku menší bezpečnosti. Jednak brání tomu, aby mezinárodní společenství nacházelo společné a přesvědčivé odpovědi na otázky a problémy, které ani největší země nemohou řešit samy, jako jsou například klimatické změny. Ústup od mezinárodního k nacionálnímu tak podle Steinmeiera vede do slepé uličky, do temné doby.

Problém vidí čtyřiašedesátiletý politik také uvnitř sedmadvacítky. „Když se dnes podíváme na Evropskou unii, tak vidíme hospodářskou divergenci, místo konvergence. Vidíme politické a stále více i ideologické příkopy,“ řekl.