Bouře po zvolení durynského premiéra i hlasy AfD. CDU v tamní vládě být nesmí, reaguje Merkelová

Ramelow v prvních dvou kolech hlasování získal jasně nejvíc hlasů (43 a 44), na zvolení to ale nestačilo. Do třetího kola, v němž už nebylo třeba absolutní většiny, pak FDP postavila Kemmericha, který dostal 45 hlasů, a zvítězil o jediný hlas. Podporu přitom podle všeho získal od politiků CDU a AfD, i když křesťanští demokraté předtím zdůrazňovali, že s AfD spolupracovat nebudou.

Zvláštní je středeční hlasování také z toho hlediska, že premiérem se stal představitel FDP, tedy strany, která v zemských volbách se ziskem pěti procent hlasů jen těsně pronikla do parlamentu, v němž má právě pět zástupců.

„Je to poprvé v dějinách spolkové republiky, kdy byl ministerský předseda do úřadu zvolen hlasy AfD,“ shrnul politolog André Brodocz z univerzity v Erfurtu v rozhovoru s rozhlasovou a televizní stanicí MDR.

Merkelová: Volba je neodpustitelná

Kancléřka Angela Merkelová (CDU) označila volbu za neodpustitelnou. CDU se na takové vládě podílet nesmí, zdůraznila šéfka německé vlády při návštěvě Jihoafrické republiky. Poznamenala také, že středa byla špatným dnem pro demokracii.

„Byl to den rozchodu s hodnotami a přesvědčením CDU,“ uvedla šéfka německé vlády, která v čele křesťanských demokratů stála 18 let. Dosahovat parlamentních většin s AfD podle ní není možné. Výsledky středečního hlasování musí být podle ní „vzaty zpět“.

Také šéfka CDU Annegret Krampová-Karrenbauerová krok svých durynských spolustraníků už ve středu tvrdě kritizovala. Šel podle ní vysloveně proti doporučení, požadavkům a prosbám stranické centrály. „Není to dobrý den, není to dobrý den pro Durynsko, není to dobrý den pro politický systém Německa,“ uvedla.

Podobně hovořil i šéf sesterské Křesťanskosociální unie (CSU) Markus Söder. Nechat se zvolit premiérem hlasy AfD je podle něj nepřípustné. Jak Söder, tak Krampová-Karrenbauerová za nejlepší řešení považují předčasné volby. To ale durynská CDU večer odmítla. Tvrdí, že musela hlasovat pro „středového kandidáta“.

Das Präsidium der @cdu ist einstimmig meiner Linie gefolgt: Keine CDU-Minister in einem "Kabinett Kemmerich", keine Zusammenarbeit mit der AfD.

Am besten sollten die Wählerinnen und Wähler in Thüringen erneut die Wahl haben. — A. Kramp-Karrenbauer (@akk) February 5, 2020

Další politici: Je to nezodpovědnost a porušení tabu

Drtivá kritika se ozývá i z dalších stran. „Nechat se zvolit pravicovými extremisty ministerským předsedou, je zcela nezodpovědné,“ napsal na Twitteru ministr zahraničí z SPD Heiko Maas.

„Je to porušení tabu, které bude mít dalekosáhlé následky,“ poznamenal zase šéf Levice Bernd Riexinger, který připomněl, že AfD v Durynsku vede jeden z jejích nejradikálnějších politiků Björn Höcke, který je známý i kontroverzními výroky o holocaustu.

Kritikou nešetří ani německé židovské organizace. Mluví o potvrzení svých nejhorších obav „Co se dnes stalo skutečností, musí se stát znovu nemyslitelným,“ poznamenala ve středu židovská obec v Durynsku. Objevují se také srovnání s dobou, kdy se vlády v Německu ujali nacisté.