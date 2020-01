Při íránském útoku na základny v Iráku nebyl zabit žádný Američan ani Iráčan, oznámil Trump

„Žádní Američané nebyli zraněni během útoků z minulé noci ze strany íránského režimu. Nedošlo k úmrtím a škody na našich základnách jsou minimální,“ oznámil Trump. Nezahynuli podle něj ani žádní Iráčané.

Prezident ve svém vystoupení kritizoval politiku Teheránu, kterou podle něj svět toleroval příliš dlouho. Je připraven uvalit na Írán nové sankce, když Teherán své chování nezmění. Hodlá také požádat Severoatlantickou alianci o větší angažovanost na Blízkém východě.

„To, že máme tak skvělou armádu a vybavení, neznamená, že to musíme použít. Nechceme to použít. Síla Ameriky, a to jak vojenská, tak ekonomická, je nejlepším odstrašujícím prostředkem,“ prohlásil Trump.

Tiskové agentury si všímají toho, že prezident nepřipojil žádnou další konkrétní hrozbu na adresu Íránu.