Svět má nakročeno do roku 2020, metropole na východě planety rozzářily ohňostroje

Tisíce lidí budou slavit silvestr také na horách. A to i netradičním způsobem, s hořícími pochodněmi v ruce, se loučí se starým rokem lidé v lyžařském areálu na šumavském Špičáku, konkrétně na tamní nejprudší sjezdovce Šance.

Nový rok v Londýně odbije Big Ben na opravované věži

Příchod kulatého roku 2020 a přelom dekády slibuje bujaré oslavy i ve světových metropolích. V Londýně nebude chybět přivítání nového roku tradičním odbitím silvestrovské půlnoci Big Benem, ačkoli je Alžbětina věž londýnského Westminsterského paláce stále z větší části pod lešením. Poprvé po dvou letech od zahájení oprav sídla parlamentu budou moci lidé hodiny zbývající do půlnoci odpočítávat pohledem na nově opravené obří ciferníky, které jsou viditelné teprve od jara, napsal deník The Daily Telegraph.

Kvůli celkové rekonstrukci budov parlamentu se ale v roce 2017 schovala pod plachty a lešení a odmlčel se i Big Ben. Velký zvon, který je starý více než 160 let a váží přes 13 tun, přestal odbíjet z bezpečnostních důvodů: pro dělníky pracující na věži by byly rány příliš hlasité a mohly by jim poškodit sluch. Big Ben kvůli rekonstrukci v poslední době zvonil jen při zvláštních příležitostech, naposledy 11. listopadu na Den válečných veteránů.