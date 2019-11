Obviněný Netanjahu smí zůstat v premiérské funkci, oznámil prokurátor

Jeho vydavatel Arnon Mozes podle vyšetřovatelů za příznivé zpravodajství o Netanjahuovi získal od šéfa vlády slib, že prosadí právní úpravu, jež by poškodila jeho největšího konkurenta – list Israel hajom.

Prokurátor Mandelblit obvinění oznámil minulý týden, když se Netanjahuovi ani jeho rivalovi Bennymu Gancovi nepodařilo po volbách sestavit vládní koalici. Nyní je na řadě parlament, který dostal 21 dnů na to, aby se pokusil najít někoho, kdo by mohl získat dostatečnou podporu poslanců. Jestliže izraelský kabinet nevznikne do 11. prosince, v zemi se budou muset konat už třetí volby během jednoho roku.