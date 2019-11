Restaurace, obchody i památky pod vodou. Italské Benátky bojují s vysokou vodou

Po vydatných deštích a mohutném přílivu čelí italské Benátky nejhorším záplavám od roku 1966. Voda v noci na středu vystoupala až o 187 centimetrů oproti běžnému stavu hladiny. Pro benátské ostrovy to znamená, že se pod vodou ocitla zhruba polovina historického centra. To nejhorší už by ale město mělo mít za sebou. Severovýchod Itálie sice zasáhnou další srážky, voda už by se ale měla zvednout maximálně o 110 cm nad běžný stav. Velkou vodu zažívají Benátky na podzim a na jaře poměrně často a pro turisty je to vítané zpestření. Slaná voda, která centrum zalévá, se však podepisuje na stavu památek ve městě.