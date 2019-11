Kritika ofenzivy v Sýrii se v Turecku neodpouští. Úřady proti provinilcům uplatňují protiteroristický zákon

Právničku Nurcan Kayovou dostalo do problémů pár vět, které napsala na Twitter. V souvislosti s tureckou ofenzivou v Sýrii použila slova masakr a rasismus. Následovalo zadržení, zákaz vycestovat ze země a obvinění z podněcování k nenávisti.

„Neznamená to nutně, že vás pošlou do vězení. Jde spíš o to, vytvořit atmosféru, ve které nemůžete mluvit,“ hodnotí Kayová postup tureckých úřadů a zároveň připouští, že napříště už bude ve svých vyjádřeních opatrnější.

Je jednou ze stovek lidí, kterým hrozí postih za nesouhlas s vojenskou operací. V řadě případů na základě protiteroristických zákonů opakovaně kritizovaných Evropskou unií. „V Turecku je tento zákon používán k nátlaku na lidi a trestání toho, co říkají,“ tvrdí právnička.