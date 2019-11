Protibrexitová koalice. Trojice britských opozičních stran bude ve volbách spolupracovat

Třetí největší britská strana uzavřela spojenectví s dvojicí malých uskupení. To má zajistit, aby se po prosincových volbách dostalo do parlamentu co nejvíce odpůrců brexitu. Liberální demokraté, velšská Plaid Cymru a zelení se podle zpravodajské stanice BBC dohodli, že proti sobě nebudou kandidovat až v sedmi desítkách z celkových 650 volebních obvodů.