Jsem jediný, koho Hongkong vyloučil z voleb, oznámil prodemokratický aktivista Wong

Úřady v Hongkongu vyřadily z blížících se místních voleb Joshuu Wonga, který je výraznou postavou tamního prodemokratického hnutí. Oznámil to sám Wong s tím, že je jediným kandidátem, který byl z voleb vyloučen. Volby do místních rad by se měly v Hongkongu konat příští měsíc.