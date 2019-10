Většinu mrtvých objevených v Anglii v kamionu asi tvoří Vietnamci

Těla našla policie hrabství Essex v noci na středu v průmyslové zóně Waterglade ve městě Grays východně od Londýna. Policie zpočátku uvedla, že se zřejmě jedná o Číňany, nicméně Peking tuto informaci nepotvrdil. Podle sdělení velvyslanectví Číny a Vietnamu představitelé obou zemí s britskou policií úzce spolupracují.

Jedenáct těl z kamionu bylo podle pátečních informací převezeno do nemocnice ve městě Chelmsford. Tam má být provedena pitva, na jejímž základě bude možné určit příčinu úmrtí, o které se zatím spekuluje.

Policie v souvislosti s nálezem mrtvých v Essexu zatím zadržela čtyři osoby. Z nich je už od středy ve vazbě pětadvacetiletý řidič kamionu ze Severního Irska.

Katolický kněz Dang Huu Nam z města Yen Thanh, ležícím v provincii Nghe An, agentuře Reuters řekl, že je ve spojení s rodinami obětí tohoto neštěstí. „Celý okres je ve smutku. Pro naši komunitu je to katastrofa,“ poznamenal. Dodal, že od rodin z oblasti ví, že jejich členové nebo příbuzní v této době cestovali do Británie a že s nimi teď není možné navázat spojení.

Nghe An, jedna z nejchudších provincií

Vietnamské ministerstvo zahraničí v sobotu sdělilo, že dalo ambasádě v Londýně pokyn, aby pomohla britské policii při identifikaci obětí. K možné státní příslušnosti mrtvých se ale odmítlo jakkoli vyjádřit.

Reuters s odvoláním na březnovou zprávu americké organizace Pacific Links Foundation napsal, že Nghe An patří k nejchudším vietnamským provinciím. Pochází z ní řada obětí obchodování s lidmi, které skončily v Evropě.

Podle kněze Nama část obětí může být i ze sousední provincie Ha Tinh. Podle údajů zveřejněných ve státních médiích za prvních osm letošních měsíců z této provincie odešlo hledat práci jinde, včetně zámoří 41 790 lidí.