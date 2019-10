V Británii začala pitva těl nalezených v kamionu. Podle čínské ambasády není jisté, že mrtví byli Číňané

Jedenáct těl z kamionu převezly do nemocnice ve městě Chelmsford sanitky soukromé firmy, které doprovázela policejní eskorta. Pitva má zjistit příčinu smrti.

Nákladový prostor, ve kterém těla ležela, byl podle médií vybaven mrazírenskou jednotkou, a teplota v něm tak mohla klesnout až k minus 25 stupňům Celsia.

Jeden z předních britských patologů Richard Shepherd zpravodajské stanici BBC řekl, že pitva bude „velmi pomalý, organizovaný proces“.

Stále se neví, kdy se lidé do přívěsu dostali

Těla 39 dospělých našla policie hrabství Essex v noci z úterý na středu v návěsu kamionu v průmyslové zóně Waterglade ve městě Grays východně od Londýna.

Podle dosavadních informací přijel návěs do Británie z belgického přístavu Zeebrugge. V anglickém přístavu Purfleet jej na svůj tahač naložil 25letý řidič ze Severního Irska, kterého policie zadržela a obvinila z vraždy. Kdy se lidé do kamionu dostali a zda o nich řidič věděl, není jasné. Policii v Anglii přivolal právě on.

Ve čtvrtek policie oznámila, že se domnívá, že mrtvými jsou čínští občané – 31 mužů a osm žen. Také čínský státní deník Global Times napsal, že to čínské ministerstvo zahraničí potvrdilo. V pátek ale čínské velvyslanectví v Londýně v prohlášení uvedlo, že státní příslušnost zemřelých stále nemůže potvrdit. Do Essexu proto ambasáda vyslala zvláštní tým, který je v kontaktu s místní policií.