Ve zdraví a ve středu zájmu. Rekordní let trval 19 hodin a 16 minut

Lety, kterými se lidé dopraví doslova přes půl zeměkoule – z Evropy nebo amerického východního pobřeží do Austrálie či Oceánie – byly zatím vždy s mezipřistáním. Podle prvního ze tří plánovaných zkušebních letů Qantasu by to ale mohlo jít i bez něj. Boeing 787-9 dopravil 50 lidí (včetně posádky) z New Yorku do Sydney a podle lékařů, kteří nepřetržitě sledovali stav všech na palubě, to zvládli bez větších obtíží.

Let dlouhý 16 200 kilometrů trval 19 hodin a 16 minut, lékaři během něj sledovali, jak cestující spí a jedí a jaká je hladina melatoninu u posádky, i mozkovou aktivitu pilotů. „Let byl velmi úspěšný ze dvou pohledů. Tím prvním byl výzkum a také překonaná vzdálenost,“ podotkl kapitán letu Sean Golding. Poznamenal, že nonstop let New York – Sydney vzbudil i velký zájem letových kontrolorů.

Celou dobu letěl boeing potmě. Oproti jiným celonočním letům ale byl režim na palubě jiný. „Noční lety obvykle začínají večeří a potom se vypínají světla. Tento let jsme zahájili obědem a ponechali světla rozsvícená prvních šest hodin, což odpovídalo denní době v naší destinaci. Začali jsme ihned odstraňovat jetlag,“ podotkl ředitel Qantasu Alan Joyce.

Qantas předem přiznal, že Dreamliner, který z newyorského letiště Johna F. Kennedyho na letiště Kingsforda Smithe v Sydney letěl, není pro tak dlouhé lety ideální. Musel být plně natankovaný, musel být dramaticky omezen počet cestujících – Dreamliner by jich za normálních okolností pojmul zhruba pětinásobek – i množství nákladu či zavazadel. Podle kapitána Goldinga zbylo po přistání palivo na 70 minut letu.

Sobotní let QF 7879 nebyl zahájením provozu nové nonstop linky, další spoje z New Yorku do Sydney budou opět létat s mezipřistáním v Los Angeles. Letos by měly proběhnout další dva zkušební lety, tentokrát z Londýna do Sydney, tedy na trase ještě delší. Qantas zvažuje, že by mohl zahájit pravidelný provoz nonstop linek na trasách dlouhých 16 až 17 tisíc kilometrů po roce 2022.