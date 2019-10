Pokud nedojde k dohodě o brexitu, Johnson požádá o odklad, prozradil ministr Barclay

„Musíme nejprve vidět text, zatím v jednáních stále zůstávaly nejasnosti,“ sdělil novinářům diplomatický zdroj, podle něhož je z obou stran cítit silná vůle k dohodě. Velvyslanci unijních zemí by se s Barnierem měli sejít ve středu odpoledne, kdy by mělo být zjevné, zda nastal zásadní posun.

Tuskovy telefonáty

Předseda Evropské rady Donald Tusk bude o výsledcích jednání telefonicky hovořit s britským premiérem Borisem Johnsonem, v kontaktu bude i s jeho irským kolegou Leem Varadkarem. Na základě výsledků práce vyjednavačů a těchto rozhovorů by měl Tusk připravit návrh závěrů summitu.

Pokud by dohoda byla hotova ještě ve středu, mohli by ji teoreticky schválit lídři unijních zemí na dvoudenní vrcholné schůzce začínající ve čtvrtek. Ve hře je také svolání mimořádného summitu, pokud by se jednání protáhla do příštího týdne.

Většina zemí EU se vyslovila pro možný další odklad brexitu, o který však premiér Boris Johnson dosud žádat nechtěl, ačkoli odchod bez dohody zakazuje zákon schválený v září britským parlamentem.