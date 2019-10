South Park kritizoval Čínu, tamní úřady ho proto cenzurují. Tvůrci seriálu se jim v „omluvě“ vysmáli

V epizodě Band in China, která byla v USA odvysílána minulý týden, se postava Randy Marsh vydává do Číny, aby rozšířil svůj byznys s prodejem marihuany. Je však zatčen a poslán do pracovního tábora podobného zařízením, v nichž Čína drží odhadem milion politických vězňů včetně těch z řad menšin, jako jsou například Ujgurové.

V jedné ze scén stojí Randy na dešti, zatímco mu dozorce dává elektrické šoky. „Jsem pyšný člen komunistické strany,“ čte poté z připravené kartičky. „Strana je důležitější než jednotlivec.“

Randy skončí v přeplněné cele, kde se setkává s Medvídkem Pú a jeho kamarádem Prasátkem. „Někteří lidé říkali, že Pú vypadá jako čínský prezident, takže jsme teď v Číně nelegální,“ vysvětluje mu Prasátko v narážce na dva roky starý cenzurní zásah čínských úřadů, které kvůli přirovnávání Púa k Si Ťin-pchingovi začaly obrázky medvídka mazat ze sociálních sítí. „Co je to za blázinec?“ reaguje Randy.

Epizoda se naváží i do údajné tendence americké kultury přizpůsobovat svůj obsah čínským cenzurním zákonům. „Nemá cenu žít ve světě, v kterém Čína kontroluje umění v mé zemi,“ říká jedna z postav.