Útočná síla KLDR roste, varují experti. Rampy armáda maskuje i za nákladní auto na svoz dřeva

Zkoušky střel by mohly být interpretovány jako porušení rezoluce Rady bezpečnosti OSN, ale podle prezidenta Trumpa se testy nedostávají do konfliktu s tím, co bylo dohodnuto na americko-korejském summitu v Singapuru. „Nikdy jsme neomezili střely krátkého doletu. Uvidíme, co se stane. Mnoho států tyhle střely testuje,“ řekl americký prezident.

Právě takový arzenál je ale schopen pohodlně zasáhnout Jižní Koreu a nebo Japonsko. „Tyto střely ohrožují dva z našich nejdůležitějších spojenců. Upřímně, severokorejské testování nám pomáhá porozumět tomu, čeho je systém (KLDR) schopný,“ dodal Brooks.

Experti se obávají, že je Pchjongjang hodně blízko k tomu, aby dokázal obejít sofistikovanou obranu Jihu a jeho spojenců.