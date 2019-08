Islanďané vzdali hold prvnímu zaniklému ledovci. Ostrov může přijít o všechny, varují vědci

Islanďané proto akci využili i jako výzvu k většímu nasazení v boji se změnami klimatu. Sešli se u městečka Borgarnes, kde je čekal výstup na vrchol sopky Ok, kterou ledovec posledních 700 let pokrýval. „Roztál mnohem rychleji, než jsem čekal. Už z něj skoro nic nezbylo - možná jeden hektar. Když byl největší, měl až 16 čtverečních kilometrů,“ podotkl geolog Oddur Sigurdsson.

„Pokud se předpovědi vědců naplní, postupně v následujících desítkách nebo stovkách let přijdeme i o ostatní ledovce. A to by pro naši krajinu, přírodu a ekosystém byla velká ztráta. Přišli bychom i o zdroj energie z ledovcových řek,“ upozornila Jakobsdóttirová.

„Jen vy víte, jestli jsme udělali, co bylo třeba“

Na kovové plaketě si lze přečíst v islandštině a angličtině „Dopis do budoucnosti“, v němž stojí: „Ok je prvním islandským ledovcem, který o status ledovce přišel. Očekává se, že v následujících dvou stech letech stejný osud postihne všechny naše ledovce. Smyslem tohoto památníku je uznat, že víme, co se děje a co je třeba dělat. Jen vy víte, jestli jsme to udělali.“

Namísto podpisu je ve spodní části desky datum a údaj 415 ppm (částic na milion) CO 2 , který odkazuje na rekordní množství oxidu uhličitého v atmosféře naměřené v květnu letošního roku.

„Je to důležitá symbolická chvíle. Klimatická změna nemá žádný začátek nebo konec a za touhle deskou stojí myšlenka, že je potřeba mít takovéto varovné znamení, abychom si uvědomili, že se dějí historické věci a že bychom je neměli považovat za normální,“ řekl BBC autor nápisu.

Ceremonie se účastnili i studenti. „Jsem smutná a vím, že tento moment bude milníkem pro příští generace. A vím, že má vnoučata se mě jednou zeptají, proč jsem neudělala víc,“ konstatovala studentka a ekologická aktivistka Gunnhildur Hallgrímsdóttirová.

Island, přezdívaný Země ledu a ohně, nepřichází kvůli změnám klimatu jen o své ledovce. Očekává se, že bude postupně ustávat i aktivita místních sopek, neboť tání ledovců snižuje tlak na vulkanický systém.