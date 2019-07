Chorvatská policie od srpna zpřísňuje postihy, řidičům hrozí i dva měsíce vězení

„Chorvatsko má přibližně kolem pěti milionů obyvatel a vloni ho navštívilo 18,5 milionu turistů, v létě je v tomto období víc cizinců na silnicích než domácích motoristů. Pro domácí platí možnost jejich vzdělávání, usměrňování, přesvědčování, pro ty zahraniční asi těžko, proto chorvatská policie vidí cestu ve zpřísňování a vyšších pokutách,“ uvedl mluvčí ÚAMK Igor Sirota s tím, že čeští turisté se řadí co do počtu přestupků v Chorvatsku k průměru.

Chorvatští policisté také mezi vážné přestupky řadí jízdu bez řidičského opravnění či v době jeho zabavení. Za tyto prohřešky nově hrozí pokuty 10 až 20 tisíc chorvatských kun (v přepočtu zhruba 35 až 70 tisíc korun) anebo 60 dní odnětí svobody. Stejnému postihu mohou čelit šoféři, kteří by ujeli od nehody, při které byl zraněn nebo usmrcen člověk.

Pokud by se řidič dopustil závažného přestupku už podruhé, riskuje zákaz řízení na nejméně půl roku. Pokud by se však jednalo už o třetí přestupek, může pozbýt řidičáku nejméně na rok.

Nově mohou policisté vozidlo zabavit do vyřízení přestupku v případě, že řidič je právoplatně odsouzený za dva závažné přestupky v období třech let od právoplatnosti tohoto zákona. Dočasné zadržení vozidla může trvat do rozhodnutí soudu, což je podle zákona nejvíc 15 dní.

Řidiče však čeká tvrdší postih i u mírnějších přestupků. Za neuposlechnutí výzvy policisty mohou dostat od srpna pokutu od tří do sedmi tisíc chorvatských kun, riskují i zadržení řidičského průkazu na nejméně půl roku a v případě druhého přestupku na rok.